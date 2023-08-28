İhracatçılara kredi desteği protokolü imzalandı! Türkiye İhracatçılar Meclisi ile 11 banka imzayı attı

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Türkiye İhracatçılar Meclisi ile 11 banka arasında vadesiz ihracat kredi paketi protokolü imzalandı.

Protokole, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, özel ve kamu bankalarının genel müdürleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe katıldı.

İmza törenininde konuşan Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Türk ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden birinin ihracatçılar olduğunu belirtti. Çakar, "1 milyar dolarlık paket müşterilere faydalı olacak, uygun vade ve fiyatlama olacak ,müşterilerin pazarda rekabet gücü artacak, finansal erişimi kolaylaştırma arzusundayız." dedi.

İmzalanan protokol kapsamında kobi müşterileri 1 milyon dolar, kobi dışı müşteriler 5 milyon dolar kredi kullanabilecek.

Sektöre can suyu olacağını belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, 11 banka ile imzalanan vadesiz ihracat kredi paketi protokolünün detaylarını aktardı. Gültepe, "1 milyon-5 milyon dolara kadar kredi kullanılabilecek, 6 ay - 24 ay ödeme şekli olacak vadesi,115 bin ihracatçının kolay krediye ulaşımı olacak. Bir serinlik bir ferahlık katar diye düşünüyoruz." dedi.