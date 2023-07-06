İkinci el araç satışında yeni dönem! O yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı
İkinci el araç satışında yeni dönem başlıyor. Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında, ikinci el araç satışlarında sınırlama uygulanacak. Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre, ikinci el araç satışlarının fiyatı, sıfır araç fiyatının üzerinde olamayacak.
İkinci el araç satışlarındaki fahiş fiyatlara karşı adım atıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan yönetmeliğe göre, ikinci el araç satışlarında belirlenecek fiyatlar, sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek. Yönetmeliğin ilgili maddesinde şu ifadeler yer aldı:
- İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması bu maddenin uygulanması bakımından ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilir.
- İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması 1/1/2024 tarihine kadar yapılamaz.