İkinci el araç satışında yeni dönem! O yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı

İkinci el araç satışlarındaki fahiş fiyatlara karşı adım atıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan yönetmeliğe göre, ikinci el araç satışlarında belirlenecek fiyatlar, sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek. Yönetmeliğin ilgili maddesinde şu ifadeler yer aldı:

- İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması bu maddenin uygulanması bakımından ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilir.