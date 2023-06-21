İkinci el araç satışına kritik düzenleme
Otomobilde haksız kazanç ve fahiş fiyat uygulamasının önüne geçmek için yeni düzenleme geliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. işte ayrıntılar...
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini söyledi. Bolat, konuya ilişkin tüm online satış siteleri ile de görüşüldüğünü ve Temmuz-Ağustos ayı civarında fiyatlarda dengelenmenin görüleceğini de ifade etti.
İnternet ortamında satılan ikinci el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini söyleyen Bakan Bolat, şöyle konuştu:
- Bu konuya ilişkin tüm online satış siteleri ile de görüşüldü. Etkisini görmeniz çok sürmeyecek. Temmuz-Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz. Baktık dengeye oturmuyor o zaman ilave tedbirler de alırız.