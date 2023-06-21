İkinci el araç satışına kritik düzenleme

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini söyledi. Bolat, konuya ilişkin tüm online satış siteleri ile de görüşüldüğünü ve Temmuz-Ağustos ayı civarında fiyatlarda dengelenmenin görüleceğini de ifade etti.

İnternet ortamında satılan ikinci el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini söyleyen Bakan Bolat, şöyle konuştu: