IMF Ekonomi Politikasından Memnun! İşte Yayımlanan O Rapor

Sıcak para merkezleri hükümetin izlediği ekonomi politikasına olumlu mesajlar veriyor. IMF ekonomi politikalarındaki değişimin riskleri azalttığını, yatırımcı güvenini artırdığını belirtti. Ancak faiz ve vergi artırımı yetersiz bulundu. Bu değişimin ivme kazanarak devam etmesi gerektiği kaydedildi.

IMF Ekonomi Politikasından Memnun! İşte Yayımlanan O Rapor
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IMF heyeti, hükümetin ekonomide izlediği yol haritasından memnun. Uluslararası Para Fonu, ekonomi politikalarında seçimlerin ardından başlayan değişimin riskleri azalttığını, yatırımcı güvenini artırdığını bu değişimin ivme kazanarak devam etmesi gerektiğini ifade etti.

IMF tarafından yayınlanan raporda, para ve maliye politikasında mayıs sonundaki seçimlerden bu yana yapılan değişikliklerin "memnuniyetle" karşılandığı belirtildi.

Raporda "Politika faizinin yükseltilmesi, vergilerin artırılması ve finansal sektöre ilişkin bazı kısıtların serbestleştirilmesi" yönündeki adımların riskleri azalttığı ve yatırımcı güvenini artırdığı ifade edildi.

Bu adımların Merkez Bankası rezervlerinde iyileşme yarattığı da savunuldu.

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# imf # ekonomi politikaları # Merkez Bankası
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