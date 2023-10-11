İnşaat Maliyetlerinde Büyük Artış! Bir Yılda Yüzde 67 Arttı

İnşaat maliyeti bir yılda yüzde 67'ye yakın artış kaydetti. Ağustosta aylık artış yüzde 4,62 oldu. Geçen yılın aynı ayına göre işçilik endeksi yüzde 113,85 arttı.

İnşaat Maliyetlerinde Büyük Artış! Bir Yılda Yüzde 67 Arttı
Son Güncelleme:

İnşaat maliyetleri giderek katlanıyor. Bu artışlar verilere de yansıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Endeks ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,62, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,46 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 5,82, işçilik endeksi yüzde 1,92 arttı. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 52,18, işçilik endeksi yüzde 113,27 artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 57,99, işçilik endeksi yüzde 113,85 artış kaydetti.

Türkiye'nin Cari İşlemler Açığı BüyüyorTürkiye'nin Cari İşlemler Açığı BüyüyorEkonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# inşaat maliyeti # artış
Çok Okunanlar
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? 11 Ekim Güncel Altın Fiyatları...
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? 11 Ekim Güncel Altın Fiyatları...
Meteoroloji Yağışlara Karşı Uyarılarda Bulundu! 11 Ekim İçin Hava Durumu...
Meteoroloji Yağışlara Karşı Uyarılarda Bulundu! 11 Ekim İçin Hava Durumu...
Bursa'da Deprem Mi Oldu?
Bursa'da Deprem Mi Oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi bildirdi! 11 Ekim günü Türkiye'de nerelerde deprem oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi bildirdi! 11 Ekim günü Türkiye'de nerelerde deprem oldu?
11 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları
11 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları
Öne Çıkanlar "Bu Ne ABD - İsrail Korkusu!" | Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'dan Çarpıcı Açıklamalar "Bu Ne ABD - İsrail Korkusu!" | Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'dan Çarpıcı Açıklamalar 500 yıldır meydan okuyarak kök saldı! 500 yıldır meydan okuyarak kök saldı!