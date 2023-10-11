İnşaat Maliyetlerinde Büyük Artış! Bir Yılda Yüzde 67 Arttı

İnşaat maliyetleri giderek katlanıyor. Bu artışlar verilere de yansıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Endeks ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,62, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,46 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 5,82, işçilik endeksi yüzde 1,92 arttı. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 52,18, işçilik endeksi yüzde 113,27 artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 57,99, işçilik endeksi yüzde 113,85 artış kaydetti.