Türkiye'nin Cari İşlemler Açığı Büyüyor

Cari işlemler hesabındaki açık büyüyor. Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Ağustos 2023'te cari işlemler hesabı 619 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 6 milyar 149 milyon dolarlık fazla oluştu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, ağustosta 7 milyar 104 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 7 milyar 266 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 5 milyar 749 milyon dolar olarak kaydedildi. Birincil gelir dengesi kaleminde 922 milyon dolar net çıkış ve ikincil gelir dengesi kaleminde ise 141 milyon dolar net giriş oldu.