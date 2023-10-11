Türkiye'nin Cari İşlemler Açığı Büyüyor

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ağustosta 619 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 6 milyar 149 milyon dolarlık fazla oluştu.

Türkiye'nin Cari İşlemler Açığı Büyüyor
Son Güncelleme:

Cari işlemler hesabındaki açık büyüyor. Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Ağustos 2023'te cari işlemler hesabı 619 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 6 milyar 149 milyon dolarlık fazla oluştu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, ağustosta 7 milyar 104 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 7 milyar 266 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 5 milyar 749 milyon dolar olarak kaydedildi. Birincil gelir dengesi kaleminde 922 milyon dolar net çıkış ve ikincil gelir dengesi kaleminde ise 141 milyon dolar net giriş oldu.

Mehmet Şimşek Londra'da Sıcak Para Turunu TamamladıMehmet Şimşek Londra'da Sıcak Para Turunu TamamladıEkonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# cari işlemler # ekonomi
Çok Okunanlar
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? 11 Ekim Güncel Altın Fiyatları...
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? 11 Ekim Güncel Altın Fiyatları...
Meteoroloji Yağışlara Karşı Uyarılarda Bulundu! 11 Ekim İçin Hava Durumu...
Meteoroloji Yağışlara Karşı Uyarılarda Bulundu! 11 Ekim İçin Hava Durumu...
Bursa'da Deprem Mi Oldu?
Bursa'da Deprem Mi Oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi bildirdi! 11 Ekim günü Türkiye'de nerelerde deprem oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi bildirdi! 11 Ekim günü Türkiye'de nerelerde deprem oldu?
11 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları
11 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları
Öne Çıkanlar "Ortalığı Ayağa Kaldırmanız Lazım! Siz Ne Taraftasınız?" | Yeniden Refah Gen. Bşk. Yrd. M. Altınöz "Ortalığı Ayağa Kaldırmanız Lazım! Siz Ne Taraftasınız?" | Yeniden Refah Gen. Bşk. Yrd. M. Altınöz 500 yıldır meydan okuyarak kök saldı! 500 yıldır meydan okuyarak kök saldı!