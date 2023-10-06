Mehmet Şimşek Londra'da Sıcak Para Turunu Tamamladı

Hükümet yeni ekonomi yönetimiyle birlikte sıcak para arayışında. Londralı tefecilerle görüşmeler yapılıyor.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'daki sıcak para turunu tamamladı.



Şimşek, toplam varlık büyüklüğü 75 trilyon doları aşan uluslararası varlık yönetim şirketleri, yatırım fonları, çok uluslu bankalar ve altyapı fonlarının yöneticileriyle bir araya geldi.



Şimşek, görüşmelerinde uluslararası yatırımcılara ve kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcilerine Türkiye'nin yeni ekonomi politikalarını anlattı.



Şimşek, IMF ve Dünya Bankasının gelecek hafta Marakeş'te başlayacak yıllık toplantılarına da katılacak. Şimşek'e Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.