Sivas'ta Patates Hasadı Başladı! "Tohumluk Patateste Sivas Türkiye Birincisi"

Türkiye’nin patates ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Sivas’ta patates hasadı başladı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Hafik'in Yarhisar köyünde gerçekleştirilen yemeklik ve tohumluk patates hasadına katıldı. Traktöre binerek hasat yapan Vali Şimşek, tarlada çalışan işçiler ile birlikte de patates toplayarak çalışanlara kolaylıklar diledi.

Sivas'ta Patates Hasadı Başladı!

Tarlada açıklamalarda bulunan Vali Şimşek, Sivas’ın patates üretiminde önemli bir il olduğunu söyledi. Patatesin önemli bir bitki olduğunu belirten Vali Şimşek “Bugün mesaimize Hafik ilçemizde patates hasadıyla başladık. Hem üreticilerimize kolaylıklar diledik hem de bu yılki verim hakkında bilgi aldık. Bilindiği üzere patates hem yemeklik olarak hem de sanayide kullanılan önemli endüstriyel bir bitki önemli bir gıda ve hem ülkemizde hem de ilimizde yaygın olarak üretiliyor.

Özellikle ilimizde tohumluk patatesin ön plana çıktığını görüyoruz. Tohumluk patateste Sivas Türkiye birincisi ve ülkemizin tohumluk patates ihtiyacının da yaklaşık üçte biri ilimizden üretiliyor. Biz patates üretimini teşvik ediyoruz özellikle vatandaşlarımızı, üreticilerimizi tohumluk patates üretimine yönlendiriyoruz” dedi.

"Tohumluk Patateste Sivas Türkiye Birincisi"

Sivas’ta patates üretiminin her geçen gün arttığını ifade eden Vali Şimşek “Biz üreticilerimizi sertifikalı yeni tohum çeşitlerine yönlendiriyoruz. Çünkü yeni sertifikalı tohum demek daha çok verim demek hastalıklardan ari bir üretim demektir. Sivas ilimiz geniş bakir toprakları olan bir ilimiz. Özellikle patates üretimi noktasında çok elverişli. Çünkü ilimizin toprakları patates zararları ve hastalıklarına karşı temiz bir bölge bu nedenle de üreticilerimiz Sivas’ı tercih ediyor. Her geçen gün Sivas’taki patates üretimi artıyor. Yine ilimizin bir özelliği de yüksek rakımda olması nedeniyle üretilin patatesler daha kaliteli daha lezzetli. Özellikle raf ömrü daha yüksek ürünler olarak karşımıza çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Üreticilere bol hasatlar dileyen Vali Şimşek şu ifadelere yer verdi: “İnşallah devletimizin teşvikleri ile ve üreticilerimizin gayreti ile ilimizdeki patates üretimi daha da artacaktır daha kaliteli daha verimli çeşitlere vatandaşlarımız, üreticilerimiz yönelecektir. Ben vatandaşlarımıza alın terlerinin emeklerinin karşılığını aldıkları bereketli, verimli bir hasat dönemi diliyorum.”