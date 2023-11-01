İnternet İlanlarında Yeni Dönem

İnternet ilanı verecek olanlar artık kimlik doğrulaması yapmak zorunda. Mülk sahibi ilan verirken kimlik doğrulaması yapacak. Aykırı ilanlar için ceza verilecek.

Kişinin kendisine, eşine, birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da sahibi tarafından yetkilendirilmeyen taşınmaz veya taşıtın ilana konulması bugünden itibaren yasaklanacak.

Tüketici mağduriyetine yol açabilen sahte ilanların engellenmesi, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve ilan sitelerinde yer alan bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Düzenlemeler uyarınca, mevzuata aykırı davrananlar hakkında her bir aykırılık için 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.