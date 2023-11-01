Emeklilere 5 Bin Lira Ödeme Yapılacak Mı? Bakan Vedat Işıkhan Tarih Verdi

Çalışmayan emeklilere yapılacak ödemeyle ilgili sıcak açıklamalar gelmeye devam ediyor. Emeklilere 5 bin lira ödenmesi beklenirken ödemenin ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

Konuyla ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Vedat Işıkhan, emeklilere 5 bin lira ödeme ile ilgili de bilgi verdi.

Emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emekliler hariç olmak üzere, tüm emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin zamanına ilişkin soruyu Işıkhan, "Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." diye cevapladı.