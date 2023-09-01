İranlı turistler Van'a akın ediyor! 6 ayda 200 bin İranlı Van'ı ziyaret etti

2022 yılında yaptıkları alışverişlerle Van esnafın yüzünü güldüren İranlı turistler, bu yıl da Van'ı yoğun bir şekilde ziyaret ediyor. 2023 yılının ilk altı ayında yaklaşık 200 bin İranlı turist Van'a giriş yaptı.

İranlı turistler Van'a akın ediyor! 6 ayda 200 bin İranlı Van'ı ziyaret etti
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Geçtiğimiz yıl 1 milyonun üzerinde turistin ziyaret ettiği Van'da, bu yıl da İranlı turist yoğunluğu yaşanıyor. İlk altı ayda 200 bin İranlı turistin ziyaret ettiği Van’da, cadde ve sokaklar İranlı turistlerle dolup taşıyor.

İranlı turistler Van'a akın ediyor! 6 ayda 200 bin İranlı Van'ı ziyaret etti - Resim : 1

6 AYDA 200 BİN İRANLI VAN'I ZİYARET ETTİ

Otellerin doluluk oranına ulaştığı Van'da, gündüz alışveriş yapan İranlı turistler, akşamları ise eğlence merkezlerinde gönüllerince eğleniyor. Başta alışveriş merkezleri ve mağazalar olmak üzere cadde ve sokaklarda yoğunluğun yaşanmasına neden olan İranlı turistler, yaptıkları alışverişle de şehrin esnafına adeta can suyu oluyor. Ziyaretleri sırasında Van’ın tarihi ve turistik yerlerini de gezen İranlılar, ayrıca farkı eğitimler düzenleyerek şehrin tanıtımına da büyük katkı sağlıyorlar.

İranlı turistler Van'a akın ediyor! 6 ayda 200 bin İranlı Van'ı ziyaret etti - Resim : 2

İranlıların Van’a olan ilgilerinin kendilerini memnun ettiğini belirten turizmciler, bu yoğunluğun 12 aya yayılması temennilerinde bulundular. 2023 yılının ilk aylarında işlerin kötü olduğunu belirten turizmciler, ancak son aylarda yaşanan yoğunluğun kendilerini mutlu ettiğini söylediler. Yoğunluğun eylül ayı sonuna kadar süreceğini belirten turizmciler, tek temennilerinin bu yoğunluğun 12 aya yayılması olduğunu ifade ettiler.

İranlı turistler Van'a akın ediyor! 6 ayda 200 bin İranlı Van'ı ziyaret etti - Resim : 3

İranlı turistler Van'a akın ediyor! 6 ayda 200 bin İranlı Van'ı ziyaret etti - Resim : 4

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