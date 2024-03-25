İşsizlik rakamları açıklandı! İşte TÜİK'in paylaştığı son veriler

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin işsizlik verilerinin yer aldığı "İş Gücü İstatistikleri 2023" raporunu kamuoyuna duyurdu. TÜİK'in açıklamasıyla birlikte Türkiye'de geçtiğimiz yılın işsizlik verileri belli oldu.

Buna göre, Türkiye'de işsizlik oranı, 2023 yılında bir önceki yıla göre 1 puan azalışla yüzde 9,4 geriledi. Türkiye genelinde işsiz kişi sayısı, geçen yıl 2022'ye kıyasla 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin oldu.

Türkiye'de, 2022 yılında işsizlik oranı yüzde 10,4, işsiz sayısı ise 3 milyon 582 bin kişi olarak açıklanmıştı. İşsizlik oranı 2013'te yüzde 8,9 seviyesindeydi. Böylece işsizlik oranında son 10 yılın en düşük seviyesi görüldü.

Türkiye'nin 2013-2023 dönemindeki yıllık işsizlik oranları şöyle:

• 2013 - 8,9

• 2014 - 9,9

• 2015 - 10,3

• 2016 - 10,9

• 2017 - 10,9

• 2018 - 10,9

• 2019 - 13,7

• 2020 - 13,1

• 2021 - 12,0

• 2022 - 10,4

• 2023 - 9,4

KADINLARDA VE ERKEKLERDE İŞSİZLİK ORANI

Türkiye'de, geçen yıl işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7, kadınlarda yüzde 12,6 olarak tahmin edildi.

15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2023'te bir önceki yıla göre 2 puan azalarak yüzde 17,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 14,3, kadınlarda ise yüzde 23,2 olarak hesaplandı.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı bir önceki yıla göre 880 bin kişi artarak 31 milyon 632 bin kişiye, istihdam oranı da 0,8 puan artışla yüzde 48,3'e çıktı. Söz konusu oran erkeklerde yüzde 65,7, kadınlarda yüzde 31,3 olarak belirlendi.

Geçen yıl 4 milyon 695 bin kişi tarım, 6 milyon 711 bin kişi sanayi, 1 milyon 997 bin kişi inşaat, 18 milyon 230 bin kişi hizmet sektörlerinde istihdam edildi. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 171 bin azalırken, sanayi sektöründe 48 bin, inşaat sektöründe 151 bin, hizmet sektöründe 852 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 14,8'i tarım, yüzde 21,2'si sanayi, yüzde 6,3'ü inşaat, yüzde 57,6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında hizmet sektörünün, istihdam edilenler içindeki payı 1,1 puan, inşaat sektörünün payı 0,3 puan artarken, tarım sektörünün payı 1 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azaldı.

İş gücü, geçen yıl bir önceki yıla göre 562 bin artışla 34 milyon 896 bin kişi, iş gücüne katılım oranı 0,2 puan artarak yüzde 53,3 oldu. İş gücüne katılım oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda ise yüzde 35,8 olarak kayıtlara geçti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, 2023'te bir önceki yıla göre 1,5 puan artarak yüzde 22,8'e çıktı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,4, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,3 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in Türkiye'yi 26 bölgeye ayırarak yaptığı hesaplamaya göre, geçen yıl işsizlik oranı en yüksek bölge, yüzde 17,2 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" olurken, işsizlik oranı en düşük bölge yüzde 4,9 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" olarak kayıtlara geçti.

En yüksek istihdam oranı yüzde 54,5 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" bölgesinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 37,5 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt"te hesaplandı.

En yüksek iş gücüne katılma oranı yüzde 59 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli"nde görüldü. En düşük iş gücüne katılma oranının tespit edildiği bölge ise yüzde 42,3 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" oldu.