İstanbul'daki restoran hırsızı yakalandı!

İstanbul'da, ikisi Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, biri de Bayrampaşa'daki bir AVM'de bulunan restoranda müşterilerin yemek yedikleri sırada paralarının çalındığı ihbarı yapıldı. Söz konusu ihbar üzerine, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek çalışma yürüttü.

Ekiplerin yaptığı incelemede, şüphelinin üç ayrı olayda müşterilerden toplam 5 bin 100 dolar, 600 avro ve 5 bin 650 lira çaldığını tespit edildi. Güvenlik kameralarından kimliği belirlenen 52 yaşındaki yabancı uyruklu Stefan K, Fatih'te yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada şüphelinin 2 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada hırsızlık anları iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, mağdur kişiler yemek yediği sırada arka masaya oturan şüphelinin, sandalyede bulunan monttaki cüzdanı alıp cebine koyduktan sonra olay yerinden uzaklaşması yer aldı.