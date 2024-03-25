Türk Rambo hayatını kaybetti!
Vücut geliştirme sporunda ünlü olan ve 'Türk Rambo' olarak anılan, bir dönem oyunculuk da yapan Serdar Kebapçılar, 65 yaşında hayatını kaybetti.
1980'li yıllarda 'Kara Şimşek', 'Korkusuz', 'Komando', 'Guıllano' adlı filmleri bulunan Serdar Kebapçılar, spora 12 yaşında halterle başlamıştı. 1978'de vücut geliştirme sporunda dünya 6’ncısı olan Kebapçılar'ın rol aldığı filmler, video sektöründe yüksek satış rakamlarına ulaşmıştı.
Türk Rambo'nun vücut geliştirme sporunda dereceleri bulunuyordu.
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