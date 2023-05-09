İstanbul Kalkınma Ajansı'nda grev kararı

İstanbul Kalkınma Ajansı'nda çalışan Tez Koop-İş Sendikası'na üye işçiler, işveren sendikası YEREL-SEN'in düşük zam teklifine karşı bugün grev başlattı. Sabah saatlerinde ajansın Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yer alan Odakule binasındaki işyerinde toplanan “bu işyerinde grev vardır” pankartını astı.

Ülkühan Sercan Doğanbey Ülkühan Sercan Doğanbey
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İstanbul Kalkınma Ajansı'nda çalışan işçiler grev kararı aldı.

Tez Koop-İş Sendikası’na üye işçiler, işveren sendikası YEREL-SEN’in düşük zam teklifine karşı bugün grev başlattı.

Sabah saatlerinde ajansın Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yer alan Odakule binasındaki işyerinde toplanan “bu işyerinde grev vardır” pankartını astı.

İSTKA çalışanlarından yapılan açıklamada, toplu iş sözleşmelerinin yenilenme aşamasında olduğu; maaşlarının memur maaş artış oranlarına endeksli olduğu halde, bu orandan 6 puan daha düşük bir maaş artışı öngörüldüğü belirtildi ve buna itiraz etmek için de greve gidildiği ifade edildi.

# Tez Koop-İş Sendikası # istanbul # grev
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