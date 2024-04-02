İstanbul'da Bitcoin ödüllü yarış düzenlenecek: Tam 4,7 milyon değerinde...

Finansal teknoloji şirketi BtcTurk, 21 Nisan’da İstanbul Üsküdar sahilinde Bitcoin ödüllü BtcTurk Boğa Koşusu düzenleyecek. Bitcoin’de ödül yarılanması (halving) dönemine atıfta bulunularak 21 Nisan’da düzenlenecek boğa kostümlü koşu, üç farklı etaptan oluşacak. Etkinlikte 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometrelik halk koşusu ve renkli görüntülere sahne olacak olan boğa kostümlü özel koşu gerçekleştirilecek ve toplamda 2,1 Bitcoin değerinde ödül dağıtılacak.

Finansal ihtiyaçlara self servis hizmetler sunan BtcTurk, Bitcoin ödül yarılanması (halving) döneminde Bitcoin’in 21 milyonluk arzına atıfta bulunarak 21 Nisan’da İstanbul’da renkli bir etkinlik gerçekleştirecek. İlk kez düzenlenecek BtcTurk Boğa Koşusu’nda profesyoneller ve amatör katılımcılar İstanbul’da Üsküdar sahilini boydan boya koşarak geçecek.

2,1 BİTCOİN DEĞERİNDE ÖDÜL DAĞITILACAK

Bitcoin’in 21 milyonluk arzına ithafen ve Bitcoin ödül yarılanma (halving) döneminde olunması sebebiyle düzenlenecek BtcTurk Boğa Koşusu’nda dereceye girenlere 2,1 Bitcoin (yaklaşık 4,7 milyon TL) ödül dağıtılacak. Yarış sonunda farklı kategorilerde özel ödüller de sahiplerini bulacak. Yarışı El Ele Bitirme – HODL ödülünün yanı sıra 21’inci bitiren katılımcıya Bitcoin Özel Ödülü, 210’uncu sırada bitiren katılımcıya Satoshi Özel Ödülü, 2100’üncü bitiren katılımcıya Hal Finney Özel Ödülü verilecek. Koşuya katılan en yaşlı katılımcıya ATH Özel Ödülü, en genç katılımcıya ise Genesis Blok Ödülü verilecek. Keyifli anlara sahne olacak 100 metrelik boğa kostümü yarışında kadın ve erkeklerde Boğa Kostümlü Özel Koşu Ödülü ve En İyi Kostüm Ödülü takdim edilecek. Toplamda 238 adet ödül dağıtılmış olacak. Ayrıca dünyada Bitcoin odaklı çalışmalar yürüten markaların stantları ve ikramlar da yine Üsküdar sahilde düzenlenecek panayır alanında yer alacak.

BtcTurk ev sahipliğinde düzenlenecek koşu üç farklı etaptan oluşacak. Etkinlikte 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometrelik halk koşusu ve renkli görüntülere sahne olacak olan boğa kostümlü özel koşu gerçekleştirilecek. Bu üç koşuya da BtcTurk üyeliği bulunan herkes ücretsiz kayıt oluşturup katılabilecek. Koşuya katılmak isteyenler btcturkbogakosusu web adresinden kolayca kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.