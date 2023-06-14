Ev alacaklar dikkat: İstanbul'da konut değeri en yüksek ilçe belli oldu

Gayrimenkul değerleme hesabı yapan Endeksa, İstanbul'da konut satış fiyatının en yüksek olduğu ilçeyi açıkladı. Bu rapora göre listenin zirvesini Beşiktaş aldı.

Ev alacaklar dikkat: İstanbul'da konut değeri en yüksek ilçe belli oldu
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Endeksa'nın konut değerleme istatistiklerine göre İstanbul'un en değerli 10 ilçesini belirlendi.

Listenin zirvesinde Beşiktaş ilçesi yer aldı. Listeyi Beşiktaş'ın ardından sırasıyla Sarıyer, Kadıköy, Bakırköy, Beykoz, Şişli, Adalar, Beyoğlu, Ataşehir ve Üsküdar ilçeleri takip etti.

Beşiktaş’ta ortalama konut metre kare fiyatı 50 bin 838 TL olurken ortalama konut fiyatı ise 7 milyon 778 bin 214 TL olduğu açıklandı.

İstanbul'un tüm ilçeleri arasında en çok konut fiyat artışı Kadıköy’de yaşandı.

İlçede konut fiyatları son 1 yılda yüzde 186 arttı. Kadıköy’de ortalama konut metrekare fiyatı 35 bin 483 TL olurken, ortalama fiyat 4 milyon 754 bin 722 TL’yi buldu.

Kaynak: https://www.endeksa.com/tr/blog/yazi/istanbulun-en-degerli-ilcelerinde-zirve-besiktas-sariyer-ve-kadikoyun

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