İstanbul'da Ramazan pidesi ne kadar? İşte o rakam...

Ramazan ayı yaklaşırken Ramazan ayının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesinin İstanbul'daki satış fiyatı merak konusu olmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, fiyatı açıkladı. İşte İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatı...

İstanbul'da Ramazan pidesi ne kadar? İşte o rakam...
Editör: Orhun Çoban
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Ramazan yaklaşırken pide fiyatları merak ediliyordu. Fırınlarda 250 gram Ramazan pidesinin fiyatı 15 TL olarak belirlendi. Ramazan pidesinin bir başka satış noktası olan Halk Ekmek'te de fiyat belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 340 gramlık pidenin 10 TL'den satılacağını açıkladı.

İmamoğlu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yıl da İstanbullulara uygun fiyata Ramazan pidesi sunuyoruz. Halk Ekmek 340 gramlık pideyi 10 TL’den büfelerimize ulaştıracak. Sofralarımıza bereket olsun." ifadesini kullandı.

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