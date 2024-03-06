Altın yatırımcısına kazandırmayı sürdürüyor! 6 mart altın fiyatları

Altını olanlar ve altın yatırımcısı yaptıkları yatırımın karşılığını almayı sürdürüyor. Uzun süre yatay seyirde primlenen altın son bir haftada yatırımcısına yüzde 7’ye yakın kazanç sağladı. İşte 6 mart altın fiyatları...

Altın yatırımcısına kazandırmayı sürdürüyor! 6 mart altın fiyatları
Editör: Orhun Çoban
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Altın fiyatları hızla yükseliyor. ABD Merkez Bankası Fed’in faizi yüksek tutması nedeniyle uzun süre yataya yakın primlenen altın, Fed’in faiz indirme patikasına gireceğine yönelik beklentilerle güçleniyor. Fed’in Haziran ayında faiz indirime geçebileceği uzun zamandır dillendirilirken ortada kesin bir tarih bulunmuyor ancak her geçen gün faiz indirimine yaklaşıldığı gerçeği de göz ardı edilemiyor.

6 MART ALTIN FİYATLARI

Altın yatırımcısına kazandırmayı sürdürüyor! 6 mart altın fiyatları - Resim : 1

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış: 2.161,03
  • Gram altın satış: 2.161,29

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış: 3.667,00
  • Çeyrek altın satış: 3.709,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

  • Yarım altın alış: 7.311,00
  • Yarım altın satış: 7.463,00

TAM ALTIN NE KADAR?

  • Tam altın alış: 14.644,00
  • Tam altın satış: 14.880,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altını alış: 14.881,00
  • Cumhuriyet altını satış: 15.106,00

ATA ALTIN NE KADAR?

  • Ata altın alış: 15.025,00
  • Ata altın satış: 15.240,00
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