Altın yatırımcısına kazandırmayı sürdürüyor! 6 mart altın fiyatları

Altın fiyatları hızla yükseliyor. ABD Merkez Bankası Fed’in faizi yüksek tutması nedeniyle uzun süre yataya yakın primlenen altın, Fed’in faiz indirme patikasına gireceğine yönelik beklentilerle güçleniyor. Fed’in Haziran ayında faiz indirime geçebileceği uzun zamandır dillendirilirken ortada kesin bir tarih bulunmuyor ancak her geçen gün faiz indirimine yaklaşıldığı gerçeği de göz ardı edilemiyor.

6 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.161,03

Gram altın satış: 2.161,29

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.667,00

Çeyrek altın satış: 3.709,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.311,00

Yarım altın satış: 7.463,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 14.644,00

Tam altın satış: 14.880,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 14.881,00

Cumhuriyet altını satış: 15.106,00

ATA ALTIN NE KADAR?