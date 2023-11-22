İstanbul'da Suya Zam!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı 3. Olağan Toplantısı bütçe görüşmeleri, yine vatandaşı yaktı. iSKİ'nin suya yüzde 48'lik zam teklifi yüzde 15 olarak kabul edildi. Böylelikle yılın 3. Zammı yapılmış oldu.

İstanbul'da Suya Zam!
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İstanbullu günü yine zamla tamamaladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı 3. Olağan toplantısında suya yüzde 15 zam yapıldı.

İSKİ Haziran ayında yapılan yüzde 13'lük ve Eylül ayında yapılan yüzde 25'lik zammı zirveye taşıyarak yüzde 48'lik zam talebinde bulundu

Genel kurul ise 22 Kasım Çarşamba itibariyle 190 kabul 10 red oyuyla yüzde 15'lik zam yapılmasına karar verdi.

Konutta 0-15 metreküp arasında 1. Kademede 20,63 TL olan fiyatı, 23,72 TL’ye, 2. kademede 15-30 metreküpe kadar 29,69 TL olan fiyatı, 34,14 TL’ye, 3. kademede 30 ve üzeri metreküpe kadar 40,43 TL olan fiyatı, 46,49 liraya yükseldi.

İş yerinde 0-40 metreküp arası 1. kademede 54,04 TL olan fiyatı, 62,14 TL’ye, 41 metreküp üstü 2. kademede 62,50 lira olan fiyatın 71,87 TL’ye yükseldi.

# istanbul # İSKİ # su zammı
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