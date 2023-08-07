İstanbul'da toplu ulaşıma dev zam yolda

Olağanüstü olarak yapılacak UKOME toplantısı, zam gündemi ile toplanacak.

Halk TV'de yer alan habere göre; Bakanlık ve İBB’nin yüzde 45 üstü zam yapılması konusunda anlaştı.

Akaryakıt zamlarından sonra bir süredir büyükşehirlerde toplu ulaşıma zam tartışmaları sürüyordu. Ankara, Adana başta olma üzere birçok büyükşehirde tam bilet 13 TL civarına ulaştı.

İBB %57 TAKSİCİLER %100 ZAM İSTEDİ BAKANLIK REDDETTİ

İstanbul’da da UKOME 27 Temmuz’da toplandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yüzde 57, taksiciler yüzde 100, zam talep ederken, Ulaştırma Bakanlığı, iki teklifi de fazla buldu ve yüzde 40 zam yapılması gerektiğini belirtti.

Hal böyleyken, 27 Temmuz’da yapılan UKOME toplantısında zam kararı çıkmadı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, toplu ulaşıma zam yapılması için zam tekliflerinin alt komisyonda görüşülüp, UKOME’nin ileri bir tarihte olağanüstü toplanmayı önerdi. Erteleme teklifi kabul edilmişti.

YÜZDE 45 VEYA ÜSTÜ ZAM GELECEK

Yarın saat 11.00’de (8 Ağustos) UKOME olağanüstü olarak toplanıyor. İddialara göre Bakanlık ve İBB’nin yüzde 45 veya üstü civarında zam yapılması konusunda anlaştı.

AYLIK ABONMAN 777 TL'DEN 1.126 TL'YE ÇIKACAK

Eğer yüzde 45’lik zam kabul edilirse, aylık abonman 777 TL’den bin 126 TL’ye öğrenci abonmanı 140 TL’den 203 TL’ye, tam bilet 9,90’dan 14,35 TL’ye öğrenci bileti 4,83 TL’den 7 TL’ye, taksi indi-bindi 40 TL’den, 58 TL olacak.