İstanbul'da ulaşımda kredi kartı komisyonu! İki katı daha pahalı

İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarında kredi kartıyla yapılan ödemelerde normal ulaşım ücretinden çok daha yüksek ücret alınııyor. Bu da haliyle vatandaşın tepkisine neden oluyor.

8 Ağustos'taki ulaşım zammı toplantısında toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapılmıştı.

Toplu ulaşımda ödeme işlemini kredi kart yapmak isteyenler, otobüs, vapur, metro ve tramvay hatlarında 15 lira yerine 30 lira, metrobüste ise 22 lira 25 kuruş yerine 60 lira ödemeye başladı.

Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, alınan ücretin İstanbul karttan alınan ücretle aynı olmasını istiyor.