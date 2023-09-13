İstanbul'da zam yağmuru öğrenciyi de vurdu! Yükseköğretim öğrenci yurtlarına zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı. Toplantıda su fiyatlarına zam yapılması kararlaştırıldı. Bir zam haberi de yükseköğretim öğrenci yurtlarına geldi. Aylık 950 lira olan ücretin, yüzde 36,84 artışla 1300 lira olması kararlaştırıldı.

İstanbul'da zam yağmuru öğrenciyi de vurdu! Yükseköğretim öğrenci yurtlarına zam yapıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Eylül Ayı Toplantısı'nın üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Mecliste, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2023 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.

İSTANBUL'DA ZAM YAĞMURU

Teklifte, İBB'nin Yuvamız İstanbul kreşinin aylık 940 lira olan ücretinin yüzde 27,65 artışla 1200 lira olması, yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık 950 lira olan ücretin, yüzde 36,84 artışla 1300 liraya yükseltilmesi istendi.

Revize teklifte, ayrıca kentteki tuvalet kullanım ücretinin 1 liradan 2 liraya çıkarılması talep edildi. Bu şekliyle oylanan madde, oy birliğiyle kabul edildi. Zamlar, bu ay itibarıyla geçerli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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