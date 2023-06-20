İşte piyasalarda gün sonu: Borsada günün özeti, döviz kurları ve brent petrol...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17,70 puan azalarak 5.251,61 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 12,26 puan ve yüzde 0,23 değer kaybederek 5.257,05 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.200,33, en yüksek 5.315,50 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 azalışla 5.251,61 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,81 değer kazanırken, hizmetler endeksi endeks yüzde 1,75, teknoloji endeksi yüzde 0,96, sanayi endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,62 puan ve yüzde 0,23 düşüşle 5.860,67 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 67'si geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası (C) ve Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU KAÇ TL OLDU?

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.934 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 kayıpla 1 milyon 473 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 23,5605 lira, satışta 23,6549 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 23,6205 lira, satışta 23,7152 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2740, dolar/yen paritesi de 141,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,3 azalışla 75,1 dolardan işlem görüyor.