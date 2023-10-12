Jandarma Yüzlerce Sözleşmeli Erbaş Alacak! İşte Başvuru Şartları

Jandarma Genel Komutanlığı, Lojistik ve Bando alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacak. Yayınlanan ilanda aranan şartlar açıklandı. Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr internet adresinden yapılacak.

Jandarma Genel Komutanlığı 320 Sözleşmeli Erbaş Alacak

Jandarma Genel Komutanlığı'nın yayınladığı ilanda şunlar toplam temin miktarının %2’sinin (7 kontenjan) şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarına ayrılacağını belirtti. Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr internet adresinden, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla 12-26 Ekim 2023 (Saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

Belirtilen branş ve kontenjanlara göre; lisans, ön lisans, ortaöğretim (lise) programlarının ilgili bölümlerinden mezun olanlar ile belirtilen mesleki belgelerden birine sahip ortaöğretim (lise) ile ilköğretim (ortaokul) mezunları başvurabileceklerdir.

Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar 2022-2023 KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır.

İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, Tablo-5’te belirtilen mesleki yeterlilik kriterlerinden birine sahip olması ve belgeyi başvuru sistemine yüklemesi gerekmektedir.

Ortaöğretim (lise) öğrenim seviyesinde bölüm şartı aranmadan başvuru yapacak adayların Tablo-5’te belirtilen mesleki belgelerden birine sahip olması ve belgeyi başvuru sistemine yüklemesi gerekmektedir.

Ortaöğretim (lise) öğrenim seviyesinde bölüm şartı aranmadan başvuru yapacaklar (Bobinajcı, Jeneratör Tamircisi, Karbon/Fiber Üretimcisi, Optik/Elektro Optik Sistemleri Tamircisi, Torna/Tesviye, Ahşap Doğramacı ve Kaplamacı, Çatı Ustası, Mobilya Boyacısı, Plastik Doğramacı ve Su Yalıtımcısı) Tablo-4’te belirtilen programlardan mezun olmaları halinde mesleki yeterlilik belgesi istenmeyecek (Adayların PTS’de başvuru yapabilmesi için istenecek belge bölümüne OKUL DİPLOMASINI yüklemesi önem arz etmektedir.) , diğer adayların ise Tablo-5’te belirtilen mesleki belgelerden birine sahip olması ve belgeyi başvuru sistemine yüklemesi gerekmektedir.

Başvuru tarihi itibariyle adayların mezuniyeti ile kpss puan türünün uyumlu olması gerekmektedir. uyumlu olmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. (Lisans mezunlarının P3, ön lisans mezunlarının P93, ortaöğretim mezunlarının P94 türünde puanı olacaktır.)

Ortaöğretim (lise), ön lisans veya lisans mezunu olup, ilköğretim (ortaokul) mezunu gibi KPSS puanı aranmayan branşlara başvuru yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve tespit edilenlerin adaylıkları sonlandırılacaktır.

Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir. Adaylar başvuru kılavuzunun 4’üncü maddesinde belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.

Başvurusu uygun değerlendirilen adaylardan Tablo-1’deki branşlara göre kontenjan miktarının 20 (yirmi) katı aday sınava çağrılacaktır.

Temin edilecek uzman erbaş adayları, kurumun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak diğer branşlarda (İç güvenlik/asayiş/komando vb.) görev icra eden birliklerde de görevlendirilebilecektir.

Başvurusu uygun görülerek kontenjana girmeye hak kazanan ve sınav ücretini yatıran adaylara, seçme sınavlarının ne zaman, nerede ve ne şekilde icra edileceği ayrıca bildirilecektir.

Sınav tarihleri PTS’de “Sonuç Bilgileri’’ kısmından yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. Adaylara bildirilen sınav tarihi değiştirilemeyeceğinden, adaylar kendileri için belirtilen sınav tarihi ve saatinde sınav yerinde hazır bulunacaktır. Bildirilen tarihte sınava katılmayan adaylar, başka bir tarihte sınava alınmayacaktır.

Kılavuzun tamamını okumadan internetten başvuru yapılmayacak, başvuru bilgilerin doğruluğundan ve yanlış/eksik beyan edilen bilgiler neticesinde doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Eksik ya da yanlış bilgilerle başvuru yapan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınavda başarılı olmuş hatta, “Uzman erbaş olarak göreve başlamış olsalar dahi, daha sonra Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmadığı anlaşılanlar hakkında fesih işlemi yapılır.” maddesi uygulanacaktır. (Uzman Erbaş Yönetmeliği Madde 13)

İlanın ayrıntıları için https://kamuilan.sbb.gov.tr/ internet sitesine bakın.