Kapı Kapı İş Aramaya Son! O Meslek Sahipleri İşsiz Kalmıyor! İŞKUR 2023 Yılının En Çok Eleman Arayan Mesleklerini Açıkladı

Türkiye'de işsizlik büyük problem. Özellikle gençlerin iş bulma konusunda zorlandıkları bir süreç. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıkladığı verilerde de bu durum açıkça görülüyor. TÜİK'in verilerine göre gençlerin yüzde 16,5'i işsiz. Toplam işgücünün ise yüzde 9'u işsiz. İŞKUR, yayınladığı verilerde en çok istihdam edilen meslekleri açıkladı. O meslek sahipleri neredeyse işsiz kalmıyor. İşsizliğin artış gösterdiği, ekonominin zora girdiği bu dönemde, istihdam oranı yüksek meslekleri tercih edenler de artış gösteriyor.

İŞKUR İstihdam Oranı Yüksek Meslekleri Açıkladı

İş arayanların ilk çaldığı kapılardan biri olan İŞKUR, 2023 senesinde 464 bin 138 kadının, 457 bin 724 gencin, 35 bin 177 engelli vatandaşın ve 251 bin 852 yükseköğrenim mezununun işe yerleştirilmesinde aracılık etti. İŞKUR böylece toplamda 1 milyon 237 bin 026 kişinin işe yerleşmesini sağladı. Bu yerleştirmelerden elde edilen verileri de paylaştı. Buna göre; İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen istihdamlarda en yüksek oran "Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi" mesleğine ait. Bunu "Satış Danışmanı/Uzmanı" ve "Turizm ve Otelcilik Elemanı" meslekleri izliyor.

Silahsız Özel Güvenlik olarak 2023 yılında 70 bin 951 kişi işe yerleştirildi. 103 bin 749 pozisyon ise açıkta kaldı. Satış Danışmanı/Uzmanı mesleğinde ise 62 bin 636 kişi işe yerleşirken, 99 bin 461 pozisyon açık kaldı. İşte İŞKUR verilerine göre istihdam verileri ve açık pozisyon:

MESLEK AÇIK POZİSYON İSTİHDAM Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 103 bin 749 70 bin 951 Satış Danışmanı/Uzmanı 99 bin 461 62 bin 636 Turizm ve Otelcilik Elemanı 72 bin 748 59 bin 810 Konfeksiyon İşçisi 55 bin 671 47 bin 559 Garson (Servis Elemanı) 65 bin 638 38 bin 826 Reyon Görevlisi 46 bin 573 36 bin 837 Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Elle) 34 bin 47 27 bin 228 Market Elemanı 26 bin 625 20 bin 249 Makineci (Dikiş) 35 bin 896 19 bin 470 Kasiyer 30 bin 572 19 bin 22

İŞKUR'un aralık ayında işverenlerden aldığı açık iş sayısı 209 bin 645 olarak açıklandı. 2023 yılı içerisinde ise tam 2 milyon 677 bin 6 açık iş ilanı alındı. Açık iş ilanlarının yüzde 98,9'u özel sektörden alınırken, sektörel olarak en fazla açık iş 1 milyon 141 bin 685 ilanla imalat sektöründen alınmış oldu. En çok açık iş ise Silahsız Özel Güvenlik, Satış Danışmanı/Uzmanı, Turizm ve Otelcilik Elemanı mesleklerinde oluştu.