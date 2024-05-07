DEAŞ'e yönelik operasyon: 8 şüpheli yakalandı

Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaca yapıldı. DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 8 şüpheli yakalandı.

DEAŞ'e yönelik operasyon: 8 şüpheli yakalandı
Editör: Yağmur Biçen

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 15 şüphelinin DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da Mahzen-38 operasyonu! Suç örgütü üyesi 10 şüpheli yakalandıİstanbul'da Mahzen-38 operasyonu! Suç örgütü üyesi 10 şüpheli yakalandıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# deaş # operasyon # istanbul
Çok Okunanlar
Sağanak yağışlar devam edecek mi? 7 Mayıs 2024 hava durumu
Sağanak yağışlar devam edecek mi? 7 Mayıs 2024 hava durumu
İsrail ordusu Refah'a girdi!
İsrail ordusu Refah'a girdi!
Eşini ve 5 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
Eşini ve 5 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
Öğretmen atamasında sayı belli oldu
Öğretmen atamasında sayı belli oldu
İZBAN yoldan çıktı: Yolcular tahliye ediliyor
İZBAN yoldan çıktı: Yolcular tahliye ediliyor
Öne Çıkanlar ABD Türkiye'de yeniden iktidar olma yolunu buldu | Oğuz Polatbilek | Fikir Meydanı ABD Türkiye'de yeniden iktidar olma yolunu buldu | Oğuz Polatbilek | Fikir Meydanı Uzman isimden deprem uyarısı! 3 riskli fay ortasında yer alıyor Uzman isimden deprem uyarısı! 3 riskli fay ortasında yer alıyor