DEAŞ'e yönelik operasyon: 8 şüpheli yakalandı
Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaca yapıldı. DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 8 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 15 şüphelinin DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
8 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı