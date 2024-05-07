İstanbul'da Mahzen-38 operasyonu! Suç örgütü üyesi 10 şüpheli yakalandı

İstanbul'da 3 ilçede organize suç örgütlerine yönelik Mahzen-38 operasyonları düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütü üyesi 10 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İstanbul'da Mahzen-38 operasyonu! Suç örgütü üyesi 10 şüpheli yakalandı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak megakent İstanbul'da da Kağıthane, Esenler ve Başakşehir ilçelerinde Mahzen-38 operasyonları düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kağıthane, Esenler ve Başakşehir'deki operasyonlarda, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, iş yeri baskını, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve tehdit suçlarına karıştığı belirlenen örgüt üyesi 10 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Operasyonlar sonucunda 5 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu da ele geçirildi.

Şüphelilerin, 13 Nisan'da Kağıthane ilçesinde D.E. isimli kişiye yönelik silahla öldürme, C.Ö, D.A, M.K. ve S.A'ya yönelik silahla yaralama, 29 Nisan'da Esenler'de iş yeri baskını, 1 Mayıs'ta da ikamet kurşunlanması ve iş yeri baskını eylemlerini yaptıkları belirlendi.

Operasyonlarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Sokaklarda size yer yok." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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