EBSO Başkanı: Fiyatlar hala yerine oturmadı

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Et, Balık ve Su Ürünleri Sanayi Meclis Üyesi Nedim Anbar, hala et fiyatlarının yerine oturmadığını, önümüzdeki günlerde fiyat artışlarının devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Et sektörünün, fiyatların ulaştığı nokta itibari ile şu anda dikkatleri üzerine çektiğini söyleyen Anbar, Türkiye’de hayvancılığın desteklenmesi ve et ürünlerinin insanlara ulaştırılabilmesi için yem fiyatlarının aşağı çekilmesi, sübvanselerinin yapılması, yerli türlerin karkas oranlarının yükseltilebilmesi için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini kaydetti. Anbar, Türkiye’de kişi başı et tüketim miktarının dünya ortalaması altında kaldığına işaret etti.

İthalatın da zaman zaman bir yöntem olduğunu ancak talebin pik yaptığı zamanlarda yapılması gerektiğini de belirten Anbar, “Yem üretiminin mutlaka artırılması, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin yem satışı için faaliyette bulunması ve yaş meyve sebze atıklarından yararlanılması gerekiyor.

Üretim ve sanayici üzerinde daha etkin destek mekanizmaları geliştirilmeli, bölgesel istatistikler yapılarak öncelen dirmeler yapılmalı, kaynak sorunları giderilmeli, hibe destekleri verilmeli” dedi. Dünyada yıllık 340.9 milyon ton karışık et üretimi olduğunu ve tüketimde Türkiye’de de olduğu gibi kanatlı ürünlerin başı çektiğini ifade eden Anbar, “Ülkemizde ise kırmızı et üretimi 2021’e kadar 1 milyon 952 bin ton ama 2022'de biraz geriledi.

KIRMIZI ET TÜKETİMİNDE GERİLİYORUZ

Kanatlı üretiminde ise bir sıkıntı yok, 2,4 milyon ton civarında devam ediyor. Dünyada et tüketimine baktığımız zaman kişi başına 43 kg. Biz ise et tüketiminde dünya ortalamasına yetişemiyoruz. 1/5’i kadar dünyanın gerisindeyiz. Gıda kontrol genel müdürlüğü şubat ayı raporuna göre de büyükbaş hayvancılık işletme sayısı 1 milyon 168 bin, küçükbaş işletme sayısı da 385 bin civarında görünüyor” dedi.