Kredi kartı nakit avans çekimi faizi zamlandı!

Kredi kartı kullanırken dikkat edilmesi gerekenlere bir yenisi daha eklendi. Kredi kartı kullanırken nakit avansı sık kullananlar dikkat! Yeni faiz oranı açıklandı!

Kredi kartı ile nakit avans çekiminde faiz oranı yüzde 4,42’den yüzde 5’e yükseldi.

KREDİ KARTI KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ!

Kredi kartları, alışverişlerde sağladığı kolaylıklar, getirdiği ekstra avantajların yanı sıra eğer kullanımına dikkat edilmezse ciddi sorunlar yaşanabilen bir ödeme aracı da olabiliyor. BKM’nin Aralık 2022 verilerine göre; ulaşılan kredi kartı sayısı 99.489.990 adet.

Kredi kartını doğru kullanmak için ilk olarak dikkat edilmesi gerekenler ise:

Limiti doğru belirlemek

Kart borcunu düzenli ödemek

Sürekli asgari tutar ödemekten kaçınmak

Hayat tarzına uygun kartı seçmek