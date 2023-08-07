Kredi kartlarında borçluluk katlandı! Vatandaş her geçen gün borçlanıyor

Vatandaş artık borcu borçla kapatıyor.

Bireysel kredi kartlarında borçluluk 2,85 kat arttı. Verileri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu paylaştı.

Bireysel kredi kartları borçlanmaları temmuz ayının son haftasında 839 milyar 830 milyon liraya yükseldi.

Bunların 399 milyar 534 milyon TL’sini taksitli, 440 milyar 296 milyon TL’sini taksitsiz borçlar oluşturdu.

Kredi kartı borçlanmalarında taksitsiz borçlanmaların yüzde 160, taksitli borçlanmaların ise yüzde 219 seviyesinde olduğu görüldü.

Kurumsal kredi kartları borçlanmaları 342 milyar 710 milyon lira olarak kaydedildi.