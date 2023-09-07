Kuru domatesler ihracat için bekliyor! Yüzlerce dönüm arazide kurutulmuş domatesler deprem bölgesinden Avrupa'ya gitmeyi bekliyor

Malatya'da son yıllarda ihracatıyla dikkati çeken kurutulmuş domateste sezonun son ürünleri tarlalardan toplanarak kurutulma işlemlerinin ardından Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Akçadağ'da kayısıya alternatif ürün olarak yüzlerce dekarlık alanda yetiştirilerek kurutulduktan sonra ihraç edilen domatesler kent ekonomisine önemli bir katma değer sağlarken çiftçilerin ise yüzünü güldürüyor.

KURU DOMATESLER İHRACAT İÇİN BEKLİYOR!

Şanlıurfa’dan Malatya’ya domates hasadında çalışmak için geldiklerini belirten Zilan Taniş ile Mehmet Okelma aylık kazançlarının 15 bin TL olduğunu belirterek, yaklaşık beş ay domates hasadında çalıştıklarını söyledi.

11 yıldır domates üretimi yaptıklarını kaydeden Vahdettin Boyraz ise "Uzun yıllar kayısı toptancılığı yapıyorum son 11 yıldır ise domatese merak sardık bir farklılık olsun istedik. 600 dönümlük bir alanda ekim yaptık 350-400 işçi çalıştırıyoruz. Bu yıl hasat güzel havalar şartlarına göre 25 gün daha çalışmayı düşünüyoruz. Ürünlerimizi çoğunlukla İngiltere, İtalya gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Rakip ülkemiz Mısır, Mısır’la rekabet ediyoruz. Türkiye’de toplam 35 bin olan üretim kapasitesinin bir bölümünü de bizler üretiyoruz” diye konuştu.