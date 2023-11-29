LPG İthalatında Artış! EPDK Yeni Verileri Paylaştı

LPG ithalatı eylülde de artış gösterdi. Türkiye'nin LPG ithalatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,1 artarak 333 bin 713 tona yükseldi.

Verileri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu paylaştı. LPG ithalatı yapılan ülkeler, Cezayir, ABD, Rusya, Kazakistan ve Yunanistan oldu.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 58,4 artarak 41 bin 281 ton olarak kaydedildi.

İhracat, Bulgaristan, İsviçre, Avusturya, Romanya, Lübnan, Yunanistan, KKTC, Ukrayna, Hırvatistan ve Türkiye serbest bölgeleri olmak üzere 10 farklı ülke ve bölgeye yapıldı.