İstanbul'u Fırtına Vurdu!

İstanbul'da dün gece saatlerinde başlayan fırtına, etkili olmaya devam ediyor. Olumsuz hava koşulları, ulaşımı ve hayatı da olumsuz etkiliyor.

Şiddetli fırtına dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü geçici askıya alınmıştı. Şehit Hatları'ndan yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar seferlerin yapılamayacağı belirtilmişti.

Vapur seferlerini kullanamayan vatandaşlar, sabah saatlerinde metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Vapurları kullanmak için Üsküdar İskelesi'ne giden yolcular, seferlerin iptal olması nedeniyle metro ve Marmaray duraklarına yönlendirildi.

Metro İstanbul ise dün işletmeye kapatılan TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda bugün de seferlerin yapılamayacağını duyurdu.

Fırtına ve Yağış Silivri'de Etkisini Sürdürüyor!

Avrupa Yakası'nda da etkili olan fırtına ve yağışlı hava özellikle Silivri'de olumsuzluklara neden oldu. İlçedeki Fenerköy Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde dere taştı. Yeni Mahalle'de ise ana caddelerde su birikintileri oluştu.

İlçedeki bir akaryakıt istasyonunun çatısı D-100 kara yoluna uçarak 2 aracın üstüne devrildi. Araçlarda hasar meydana gelirken kısa süreli trafiğe kapatılan yol, çatının kaldırılmasının ardından açıldı.

Beylikdüzü Gürpınar Sahili’nde lodos nedeniyle dalgalar kıyı şeridinde hasara yol açtı. Sahildeki kaldırım taşları yerinden sökülürken bazı aydınlatma direkleri de devrildi. Dalgaların taşıdığı plastik atıklar ve taşlar yola savruldu. Fırtına nedeniyle sahil şeridinde bulunan bir işletmenin tentesi yırtıldı. Beylikdüzü Belediyesi ekipleri sahil şeridinde temizlik çalışması yaptı.

Maltepe'de İş Yerinin Çatısına Ağaç Devrildi!

Şiddetli fırtınanın hasara yol açtığı ilçelerden biri de Maltepe oldu. Yalı Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir iş yerinin çatısına ağaç devrildi. Devrilen ağacı kaldırmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.