İzmir'de Vapur Seferleri İptal Edildi! İZDENİZ'den Açıklama Yapıldı

İzmir'de yaşanan olumsuz hava ve deniz koşulları, vapur seferlerine de yansıdı. İZDENİZ'den yapılan açıklamada tüm vapur seferlerinin geçici olarak iptal edildiği ifade edildi.

İzmir'de Vapur Seferleri İptal Edildi! İZDENİZ'den Açıklama Yapıldı

Yurdu etkisi altına alan yağışlı ve fırtınalı hava, İzmir'de de hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kentteki olumsuz hava ve deniz koşulları, deniz ulaşımında aksamaya sebep oldu. İZDENİZ'den olumsuz koşullar ile ilgili açıklama geldi.

İZDENİZ tarafından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları nedeni ile tüm vapur seferleri geçici olarak iptal edildi. Yapılan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle saat 09.20 itibari ile tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji'den 2 Şehre Fırtına Uyarısı!Meteoroloji'den 2 Şehre Fırtına Uyarısı!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

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