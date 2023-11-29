Meteoroloji'den 2 Şehre Fırtına Uyarısı!

Yurdu etkisi altına alan fırtınalı ve yağışlı hava ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yeni bir açıklama daha geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada 2 il için fırtına uyarısında bulunuldu.

Samsun ve Ordu'da Fırtına Bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Samsun ve Ordu'da şiddetli rüzgar ve fırtına beklendiği duyuruldu.

Yapılan uyarıda dikkatli olunması gerektiği belirtilerek, "Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın bugün Samsun çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (60-80 kilometre saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.