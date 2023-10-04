Luxera’dan 3 Projeye Özel Cazip İndirimler, Vade Farksız Ödemeler Ve 120 Ay Kredi Fırsatı

Güçlü öz sermaye, yenilikçi bakış açısı ve geçmişten gelen tecrübesiyle çok sayıda önemli projeye imza atan ve gayrimenkul sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan Luxera, ev sahibi olmak isteyenler için eşsiz bir kampanya başlattı. Satışların devam ettiği Luxera Towers, Luxera Nevbahar ve Luxera Bahçeport projelerinde cazip indirimlerle birlikte, tapu masrafı olmadan yüzde 1 KDV fırsatı, vade farksız ödeme planı ve 120 ay kredi seçeneği konut alıcılarının beğenisine sunuluyor.

Ulaşılabilir Lüks, Cazip Ödeme Seçenekleriyle

Hayata geçirdiği projelerin tümünde kaliteden ödün vermeyen yaklaşımıyla dikkat çeken Luxera, site sakinlerine şehrin merkezinde konforu yüksek bir yaşam alternatifi sunuyor. Satışların devam ettiği projelerdeki kampanyaların detaylarını aktaran Luxera Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş “Luxera olarak geçmişten gelen tecrübemizi, gelecekten aldığımız ilham ve sahip olduğumuz vizyonla birleştirerek “Ulaşılabilir Lüks” konseptli yeni projelerimizi çok cazip ödeme seçenekleriyle müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz.

Başakşehir’deki Luxera Nevbahar, Güneşli’deki Luxera Towers ve Arnavutköy’deki Luxera Bahçeport projelerinden ev almak isteyen müşterilerimize yüzde 50 peşin kalanı 20 ay vade farksız ödeme yöntemi sunabiliyoruz. Ayrıca projelerimizde yüzde 50 peşinat verip kalan kısmı teslimde ödeme seçeneği de yine alternatif ödeme seçeneklerimiz arasında yer alıyor. Bununla birlikte daha uzun vadelendirme isteyen konut alıcılarını da düşündük ve bankalarla özel anlaşmalar sağladık. Bu doğrultuda 60 ay için yüzde 1,49 vade farkı ve 120 ay için yüzde 1,96 vade farkıyla kredi kullanım imkanı sunuyoruz. Ayrıca peşin ödeme seçeneği kapsamında cazip indirimler uyguluyoruz” dedi.

Millet Bahçesinin Kalbinde Eşsiz Bir Hayat

Arnavutköy’de, İstanbul Havalimanı’na yakın bir konumda hayata geçirilen Luxera Bahçe Port projesi, bölgedeki 300 bin metrekarelik büyüklüğe sahip Millet Bahçesi’nin tam merkezinde yer alıyor. Haziran 2024 tarihinde teslim edilecek olan projenin eşsiz bir manzaraya sahip olduğunu ifade eden Luxera Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş “Luxera Bahçe Port projesi Arnavutköy Millet Bahçesi’nin tam kalbindeki eşsiz konumu ve muhteşem manzarasıyla toplam 110 dairede eşsiz bir hayatın kapısını aralıyor. 1+1, 2+1, 3+1 daire tiplerinin yer aldığı projemizde ayrıca tüm ihtiyaçlara cevap verecek 24 ticari birim yer alıyor. Bulunduğu lokasyon itibariyle Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul Havalimanı, Luxera Bahçe Port projemiz özelinde eşsiz bir ulaşım konforu sunuyor.” dedi.

Yatırımın Merkezi, Konforun Zirvesi

İstanbul’da değeri her geçen gün yükselen ve şehrin merkezindeki konumuyla benzeri bulunmayan bir yaşam ve yatırım fırsatı sunan Luxera Towers, Güneşli’de 17 bin metrekarelik arsa üzerinde konumlandırılıyor. Projenin 368 daire ve 83 ticari birimden meydana geldiği belirten Luxera Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş “İstanbul’da eşsiz bir lokasyonda hayata geçirmekte olduğumuz Luxera Towers’ta çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz.

Sahip olduğu alternatif konut seçenekleri ve tüm dairelerde yer alan balkon alanlarıyla şehrin merkezinde inşa ettiğimiz projemizde yaşam Ocak 2025’te başlayacak. Mimari tasarım sürecinde tüm detayları en ince ayrıntısına kadar inceledik ve üzerinde titizlikle çalıştık. Yine proje içerisinde yer alan 83 ticari alanla tüm bölgenin ihtiyaçlarına yanıt vermeyi düşünüyoruz. Kısa süre içerisinde hizmete girecek metronun yanı başındaki projemizin satış ofisinde 1+1 ve 3+1 olmak üzere iki adet örnek dairemiz var. Müşterilerimiz gelip bu örnek dairelerimizi gezebilirler” dedi.

Kayaşehir’in Yeni Yıldızı

Son yıllarda İstanbul’da markalı konut projelerinin özel adresleri arasında yer alan ve kamu yatırımlarıyla büyük bir değer artışı yaşayan Başakşehir-Kayaşehir lokasyonunun yeni yıldızı Luxera Nevbahar olacak. 22 bin metrekarelik arsa üzerinde konumlandırılan ve toplamda 200 daireyle birlikte 12 ticari birmden meydana gelen projede teslimlerin Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Butik konsepti ve yatay mimarisiyle bögle dinamiklerine uygun bir proje hayata geçirdiklerini belirten Luxera Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş “Luxera Nevbahar’da 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere geniş ve ferah konut alternatiflerimiz yer alıyor.

Özlenen komşuluk günlerinin yeniden yaşanacağı, çocukların gönül rahatlığıyla oynayabileceği bir proje hayal ettik ve bu doğrultuda Luxera Nevbahar’ın 15 bin metrekarelik bölümünü yeşil alana ayırdık. Kayaşehir metro durağına 800 metre mesafede konumlandırdığımız projemizin satış ofisinde 4+1 örnek dairemiz hazır, ziyaretçilerimiz gelip örnek dairemizi gezip Luxera Nevbahar’ın kalitesini yakından görebilirler” dedi.

Luxera İmzalı Yeni Projeler Yolda

Bugüne kadar Bağcılar, Güneşli, Bahçelievler projeleri ve yurt dışı yatırımlarıyla toplam 2 bin 500 konut bağımsız bölüm inşa edip teslim eden Luxera Gayrimenkul, İstanbul’un özel lokasyonlarında projeler üretmeye devam ediyor. Aktif olarak 3 şantiyede çalışmaların sürdüğünü belirten Luxera Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş “Güneşli, Başakşehir ve Arnavutköy bölgelerinde aktif olarak 700’ü aşkın konut ve 120’nin üzerinde ticari birim olmak üzere yaklaşık 180 bin metrekarelik üretim yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde de Luxera olarak gayrimenkul alanında önemli projeler üretmeye devam edeceğiz.

Kayaşehir lokasyonunda 4 yeni projemiz olacak, bölgede Nevbahar serisi yapacağız. Bununla birlikte Arnavutköy’de 36 bin metrekarelik arazimizde yeni projemiz için geliştirme sürecine devam ediyoruz. Ayrıca İstanbul’un merkezi noktalarında yeni projeler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.