Enflasyon verileri açıklandı! Memur Maaş Artışı Ne Kadar Olacak? İşte Tüm Ünvanlara Göre Senaryolar

Milyonlarca memur ve emeklisi için yapılacak zam oranı, ocak ayında netlik kazanacak. Yeni açıklanan eylül ayı enflasyon verilerinin ardından, 3 aylık maaş artış oranı ise belli oldu. Peki, şu an için belirlenen artış oranı ne, ocak ayı için öngörüler nasıl?

Enflasyon verileri açıklandı! Memur Maaş Artışı Ne Kadar Olacak? İşte Tüm Ünvanlara Göre Senaryolar

Memur ve emeklisinin maaşı, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor.

Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emeklisinin alacağı zamda 3 aylık artış oranı netleşti.

Şu an için kesinleşen zam, yüzde 35,73. Yılbaşındaysa memura yapılacak artışın yüzde 50'ye yaklaşacağı öngörülüyor.

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"Öngörülen artışla en düşük memur maaşı 33 bin liraya çıkacak"

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, yapılacak zamlarla ilgili şu bilgileri verdi:

- Eylül ayı enflasyonu yüzde 4,75. Bu verilerden hareketle 3 aylık enflasyon rakamlarını dikkate aldığımız zaman memurlar ve memur emeklileri için yüzde 35'i aşkın zam olacağını söyleyebiliriz. En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'dir. Dolayısıyla sadece 3 aylık enflasyonu dikkate aldığımız zaman 29 bin 883 TL. Bu zammın zaten yüzde 50'yi aşacağını söyleyebiliriz. Bu durumda 33 bin 25TL'ye kadar yükselecektir.

 Zam oranının netleşmesiyle memura, maaşlara göre artış yapılacak.

Ünvanlar 2023 temmuz-aralık 3 aylık maaş artış oranı (TL) 2024 ocak-haziran (TL)

(TL) (Temmuz-Ağustos-Eylül) (%35,73) (tahmini %50 artış)

• Memur (üniversite mezunu) 22 bin 938 31 bin 134 34 bin 407

• Şube müdürü (üniversite mezunu) 32 bin 451 44 bin 46 48 bin 677

• Öğretmen 26 bin 654 36 bin 177 39 bin 981

• Polis memuru 29 bin 525 40 bin 74 44 bin 288

• Hemşire (üniversite mezunu) 26 bin 440 35 bin 887 39 bin 660

(Aile ve çocuk yardımı dahil)

Yüzde 35,73'lük artış ile üniversite mezunu bir memurun maaşı 31 bin lirayı aşıyor.

Öngörülen yüzde 50'lik artış ile bu rakamın, 34 bin 407 lira olması tahmin ediliyor.

Ocak ayında öğretmen maaşının 39 bin 981 lirayı, hemşire maaşının ise 39 bin 660 lirayı bulması bekleniyor.

Yapılacak artış ile memur emeklilerinin aylıkları da güncellenecek.

Karakaş, en düşük memur emeklisinin maaşının halihazırda 9 bin 876 TL olduğunu belirterek, "Yüzde 50'lik artışla ocak ayında 14 bin 815 TL'ye kadar yükseleceğini söyleyebiliriz" dedi.

Zam oranı son 3 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netlik kazanacak.

# Memur maaş zammı # enflasyon verileri
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