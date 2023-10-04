Milyonları Yakından İlgilendiriyor! Emekliye Çifte Zam Mı Gelecek?

OVP'nin açıklanması ve mali disiplin yol haritasının belirlenmesinin ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı ekonomi yönetiminin öncelikli gündemi haline geldi. Ayrıca, refah payı dışında 3 aylık zam oranı kesinleşti ve ekonomistler yıl sonu tahminlerini açıkladı. İşte ayrıntılar...

Emekli maaşı zammı için Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 3 aylık rakamlar netleşiyor. Ayrıca, 'SSK ve Bağ-Kur'un en düşük emekli maaşı' için ara zam çalışmaları hızla devam ediyor.

En Düşük Emekli Maaşı Kaç TL Olacak?

Emekli zammı düzenlemesi yaklaşık 15,5 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle beraber mali disiplin ve enflasyonda yol haritası belirlendi. OVP'nin Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik temellerini atması ve mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi sonrası emekliye zam düzenlemesi öncelikli gündem halini aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Ekim ayında Meclis'te yeni yasama döneminin başlamasıyla emekliye zam düzenlemesi için çalışmalar hızlandı.

Aralık 2022'de 3.500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5.500 TL ardından Nisan 2023'te 7.500 TL'ye yükseltildi. Bu 6 aylık dilimde toplam artış yüzde 114'ü aştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni emekli zammı düzenlemesi için düğmeye bastı. En düşük emekli maaşının bütçe çalışmalarının meyvelerini vermesiyle en geç Kasım ayında yeniden belirlenmesi bekleniyor.

Bütçe çalışmasının tamamlanması sonrası emekli zammı için taslak çalışma ortaya konulacak. Kanun teklifi Meclis'e gelecek. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nundan geçecek. Genel Kurul'da oylanacak. Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ocak ayı başında 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası emekli maaşları yeniden artacak.

Her emeklinin maaşı kendi emeklilik koşullarına göre belirleniyor ve bir kök aylık hesaplanıyor. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme ekleniyor. Eğer bu maaş yasal olarak belirlenen taban aylığın altında ise Hazine desteği ile emekli maaşı 7.500 TL'ye tamamlanıyor.

Emekli Maaşları İçin İkinci Formül

Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla beraber artık gözler emekliye zam düzenlemesi için atılacak adımlara çevrildi.

1. Formül: 2023 seçimleri sonrasında yeni ekonomi adımlarının meyvelerini vermesiyle emekliye ek zam verilecek. Burada en düşük emekli maaşı içerisinde Hazine desteğinin artırılması gündeme geldi. En düşük emekli maaşı mevcut durumda 7.500 TL olarak uygulanıyor.Burada Hazine desteğinin 2.000-3.000 TL civarında bir artış ile taban aylıkların 10.000 TL olarak revize edilmesi en güçlü formül olarak dikkat çekiyor.

2. Formül: Taban aylıkların artırılmasının yanında bir diğer formül seyyanen zam oldu. Burada bütün emeklilerin maaşlarına yine 2.000-3.000 TL civarında bir artış yapılması masada bulunuyor.

Emekliye Çifte Zam Mı Gelecek?

Emekli maaşı zammı için düzenleme 2023 yılı bitmeden yasalaşacak. En geç Kasım ayında 7.500 TL olarak uygulanan taban aylık yeniden belirlenecek. 'En düşük emekli maaşı'nın artması sonrası tüm emeklilerin maaşları Ocak ayı başında yeniden yükselecek.