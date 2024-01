Marketlere bir gecede zam yağdı. Maaşlar cebe girmeden raflardaki etiketler değişti

Zincir marketlerdeki zam yağmuru son sürat devam ediyor. Marketlerde bir gecede peynirden yoğurda sütten tereyağına 700'ü aşkın ürüne zam geldi. Fiyatı en çok artan ürünler süt ve süt ürünleri. Hâl böyle olunca zamlı maaşlar cebe girmeden eridi. Vatandaş "fiyatlar sürekli değişiyor, yetişemiyoruz" dedi.



Asgari ücrete, emekli ve memur maaşlarına gelen zam henüz cebe girmedi. Ancak zincir marketlerdeki fiyat etiketleri maaşları çoktan eritti. Akla hayale sığmayan fahiş zamlar tüketicileri zorluyor.



Marketlerin bugünlerdeki en yoğun mesaisi etiket değiştirmek. Zincir marketlerde 700 üründe fiyatlar artırıldı. 325 liraya satılan tereyağı 395 lira oldu.



Zam furyasının ‘şampiyonu’ ise süt ürünleri oldu. Çiğ süt fiyatına yüzde 17.4’lük zam geldi. Böylece 150 liraya satılan yoğurt bir gecede 70 lira zamlanarak 220 liraya çıktı.



Ulusal Kanal'a konuşan bir vatandaş "Bir sütü alıyorsunuz, diğer gün bir bakıyorsunuz aynı süt farklı fiyat. Fiyatlar devamlı oyunuyor hiç aşağı geldiğini görmüyoruz. Yoğurt desen gitmiş, peynir desen zeytin desen. Deterjan mı desen her şey yani.... Her şeyin fiyatı uçmuş gitmiş baş edemiyoruz artık." dedi



Öğrencisi, emeklisi, sabit gelirlisi artan hayat pahalılığını derinden hissediyor. Zamlar karşısında beli bükülen milyonlar zamların bir an önce durdurulmasını talep ediyor.