Ücretsiz doğal gazda hatalı fatura nasıl iptal edilir?

1 ay boyunca konutlarda ücretsiz doğal gaz verilecek. Hatalı kesilen faturalar ise iptal edilecek. Bir aylık ücretsiz indirimli doğal gaz ile ilgili düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 arasındaki faturaları devlet bütçesinden karşılanacak. Doğal gazın ücretsiz olduğu 1 aylık süreçte de vatandaşlara fatura gidecek. "Ödenmesi gereken" kısmında ise "sıfır" yazacak.

Ancak bazı faturalar hatalı olarak kesildi. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; 24 Nisan'dan sonra hatalı olarak kesilen faturaların iptal edilmesine karar verildi. Pek çok fatura da kesim tarihi güncellenerek abonelere yeniden gönderildi.

Değiştirilen faturaların ilk okuma tarihi sabit tutulurken, son okuma tarihleri uzatılarak, ücretsiz gaz düzenlemesine girmesi sağlandı. Bu abonelerin 24 Nisan öncesi tüketimleri de ücretsiz olarak kabul edildi. Önceki faturaları ise sistemden düşüldü.