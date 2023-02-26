Meclis deprem sonrası mesaiye EYT ile başlıyor: EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak?

İLK ETAPTA 2,2 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girecek olan EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.

Sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartlarını ilerleyen tarihlerde dolduracaklarla birlikte EYT düzenlemesiyle emekli olacakların sayısı, 4 milyon 800 bin kişiyi bulacak.