Mehmet Şimşek, S&P'nin Türkiye kararını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Standard & Poor's'un Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Mehmet Şimşek, "S&P, Fitch ve Moody's'in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi." dedi.

Mehmet Şimşek, S&P'nin Türkiye kararını değerlendirdi
Editör: Yasin Kerim Aşan

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.

Standard & Poor's'un Türkiye ekonomisi ile ilgili açıkladığı yeni değerlendirme konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Bakan Mehmet Şimşek, uygulanan ekonomi programının olumlu sonuçlarının kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıdığına dikkati çekti.

Bakan Mehmet Şimşek açıklamasında, "S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody's'in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi. Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız." ifadelerini de kullandı.

Standard & Poor's'dan Türkiye kararı! Kredi notu yükseltildiStandard & Poor's'dan Türkiye kararı! Kredi notu yükseltildiEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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