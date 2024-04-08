Mehmet Şimşek'ten KDV kayıp ve kaçağı ile ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV kayıp ve kaçağının önlenmesine ilişkin yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Mehmet Şimşek, başlattıkları yapay zeka destekli çalışmanın tamamlandığını bildirdi.

Mehmet Şimşek'ten KDV kayıp ve kaçağı ile ilgili açıklama
Editör: Yasin Kerim Aşan

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Bakan Mehmet Şimşek, KDV kayıp ve kaçağının önlenmesine ilişkin yürütülen çalışmalara ilişkin paylaşım yaptı. Mehmet Şimşek, KDV'deki oran uyumsuzluklarının tespit edilmesi için başlattıkları yapay zeka destekli çalışmanın tamamlandığını bildirdi.

Temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacağına dikkati çeken Şimşek, "KDV'deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik, Vergi Denetim Kurulu ve Gelir İdaresi başkanlıklarımız ile Risk Analizi Genel Müdürlüğümüz yapay zeka destekli çalışmalarını tamamladı. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların, haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Mehmet Şimşek # Hazine ve Maliye BakanlığI
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