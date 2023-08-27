Memur ve emeklinin zam oranı ne olacak?

Memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam oranında gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda. Kurul ikinci toplantısını bugün yaptı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığındaki toplantıya, akademiyenler, Memur-Sen, Kamu-sen ve KESK temsilcilerinden oluşan 11 üyenin tamamı katıldı.

Toplantıda, taraflar dinlendi önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ardından Memur-Sen yetkilileri zam oranına ilişkin kendi bakış açılarını ortaya koydu.

Heyet pazartesi günü üçüncü toplantısını yapacak.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ NEYDİ?

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.