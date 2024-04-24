Merkez Bankası politika faizini arttıracak mı? Uzman isimden dikkat çeken tahmin

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına ilişkin tahminlerini Habertürk ekranlarında paylaştı. Doç. Dr. Eryılmaz, Merkez Bankası'nın yarın faiz arttırıp arttırmayacağına ilişkin tahminlerde bulundu.

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz

MERKEZ BANKASI FAİZİ ARTTIRACAK MI?

Doç. Dr. Eryılmaz'ın tahminine göre Merkez Bankası yarın faizi sabit tutacak. Mart ayı faiz arttırımını değerlendiren Doç. Dr. Eryılmaz, "Beklentiye baktığımızda yarın Merkez Bankası'nın faizi sabit tutacağını öngörüyoruz. Merkez Bankası diyor ki; "Ben artık enflasyona bakıyorum". Mart ayı neden 500 baz puan artışla geldi? Çünkü kurda, "seçim bitecek ve kur artacak" beklentisi nedeniyle spekülatif bir beklenti vardı. Kurda inanılmaz bir artış vardı. Bunun önüne geçmek amacıyla 500 baz puanlık artış geldi." ifadelerini kullandı.

Mart ayı enflasyonunun Merkez Bankası'nın beklentileriyle örtüştüğünü belirten Eryılmaz, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Merkez Bankası, her PPK metninde bir önceki ay gelen enflasyon oranını değerlendiriyor. Yarın muhtemelen diyecek ki; "Mart ayı enflasyonu beklentime paralel geldi. Bundan sonraki süreç benim kontrolüm altında gidecek" diyecek. Kurdaki istikrar kelimesini çıkartmıştı PPK metninden. Seçim öncesi hareket sebebiyle. Onu yeniden koyacaktır."

"ENFLASYON DÜŞMÜYOR"

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in IMF ve Dünya Bankası toplantılarında enflasyonun düşüremediklerini söylediğini aktaran Doç. Dr. Eryılmaz, "Hem Mehmet Şimşek, hem Fatih Karahan neden dem vurdular? "Doğru adımları atıyoruz ama enflasyon düşmüyor" diyorlar. Cuma günü Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı. Yıl sonu beklentisi neredeyse hiç değişmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan

Eryılmaz, Merkez Bankası'nın faiz arttırımına gitmesi hâlinde şaşırmayacağını ama yine de bunu beklemediğini kaydetti.