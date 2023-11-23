Merkez Bankası Rezerv Miktarı Belli Oldu! Son 9 Yılın Zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımladı. Merkez Bankası'nın açıklamasıyla birlikte toplam rezerv miktarı da belli oldu.

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 10 Kasım tarihinde 84 milyar 644 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. 17 Kasım itibarıyla brüt döviz rezervleri, 4 milyar 582 milyon dolar artışla 89 milyar 226 milyon dolara yükseldi.

10 Kasım'da 43 milyar 970 milyon dolar olan altın rezervleri ise 17 Kasım itibarıyla 1 milyar 271 milyon dolar artarak 45 milyar 241 milyon dolara çıktı.

Toplam Rezervler 9 Yılın Zirvesine Çıktı!

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri ise 17 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 854 milyon dolar yükselişle 128 milyar 614 milyon dolardan 134 milyar 468 milyon dolarla son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 17 Kasım ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 36 milyar 10 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 36,6'ya karşılık geldi.

Bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.