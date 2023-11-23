Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Belli Oldu! Üst Üste 6. Kez Faiz Artışına Gidildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı. Gerçekleştirilen toplantının ardından saatler 14.00'ü gösterdiğinde politika faizi ile ilgili alınan karar kamuoyuna açıklandı. Peki faiz oranı ne kadar oldu? Merkez Bankası yeni faiz kararını açıkladı! İşte detaylar...

Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı!

Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığına getirilmesinin ardından üst üste 5 kez faiz oranında artışa gidilmişti. Hafize Gaye Erkan göreve gelmeden önce yüzde 8,5 seviyesine kadar düşürülen faiz oranı, son olarak 26 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilen Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yüzde 35 düzeyine yükseltilmişti.

Genel seçimlerden sonra başlayan yeni ekonomi döneminde, bugüne kadar gelinen süreçte faiz oranı sırasıyla yüzde 8,5'tan yüzde 15'e, yüzde 15'ten yüzde 17,5'a, yüzde 17,5'tan yüzde 25'e, yüzde 25,'ten yüzde 30'a ve yüzde 30'dan yüzde 35'e yükseltilmişti.

Üst Üste 6. Kez Faiz Artışına Gidildi!

Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında gerçekleştirilen son Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ile ilgili alınan karar kamuoyuna duyuruldu.

Buna göre, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 500 baz puan artırılarak yüzde 35’ten yüzde 40 düzeyine yükseltildi.