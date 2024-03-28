Merkez Bankası rezervleri azaldı

Merkez Bankası'nın toplam rezerv miktarı belli oldu. Buna göre, Merkez Bankasının toplam rezervleri, 22 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 53 milyon dolar azalışla 123 milyar 844 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervleri azaldı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuna açıkladı. Merkez Bankası'nın açıklamasıyla birlikte bankanın toplam rezerv miktarı da belli oldu.

Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, 15 Mart'ta 74 milyar 891 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 22 Mart itibarıyla 4 milyar 210 milyon dolar azalışla 70 milyar 681 milyon dolara düştü.

Aynı dönemde altın rezervleri 157 milyon dolar artışla 53 milyar 6 milyon dolardan 53 milyar 163 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 22 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 53 milyon dolar düşüşle 127 milyar 897 milyon dolardan 123 milyar 844 milyon dolara geriledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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