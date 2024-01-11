Merkez Bankası Rezervleri Azaldı! İşte Toplam Rezerv Miktarı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımladı. Merkez Bankası'nın açıklamasıyla birlikte toplam rezerv miktarı da belli oldu.

Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, 29 Aralık'ta 92 milyar 830 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 5 Ocak itibarıyla 857 milyon dolar azalışla 91 milyar 973 milyon dolara geriledi.

Yine aynı dönemde altın rezervleri 593 milyon dolar azalarak 48 milyar 231 milyon dolardan 47 milyar 638 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 449 milyon dolar azalışla 141 milyar 61 milyon dolardan 139 milyar 612 milyon dolara indi.